Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомире

В Житомире прогремели взрывы. Об этом 28 мая сообщил украинский телеканал ТСН.

«В Житомире слышны звуки взрывов», — говорится в Telegram-канале ТСН.

Также телеканал сообщил о воздушной тревоге, объявленной в Житомирской области, однако в настоящий момент она уже отменена.

Информации от Минобороны России касательно этих ударов не поступало.

Ранее в этот день ТСН сообщил, что в Киеве, а также в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины слышны взрывы. На большей части территории страны была объявлена воздушная тревога.

Накануне издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харьковской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. В Москве подчеркнули, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.