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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и ряде областей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Киеве, а также в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины слышны взрывы. Об этом 28 мая сообщил украинский телеканал ТСН.

«Сообщается о взрывах в Житомирской, Сумской и в Черкасской областях», — говорится в Telegram-канале ТСН.

По данным телеканала, около 2:11 взрывы также были слышны в Киеве. На большей части территории Украины объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в городе. Сообщается, что работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Информации от Минобороны России касательно этих ударов не поступало.

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Накануне издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харьковской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. В Москве подчеркнули, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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