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СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

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Фото: ТАСС/Александр Река
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В Харьковской области Украины произошли взрывы. Об этом 27 мая сообщило издание «Страна.ua».

«Пишут о взрывах в Богодуховском районе Харьковской области. В регионе сейчас объявлена тревога», — сообщил портал в своем Telegram.

Информации от Минобороны России по этому поводу не поступало.

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Накануне издание также сообщало о нескольких взрывах в Днепре. В местных пабликах выкладывали фотографии, на которых виден столб дыма, поднимающийся над городом.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. В Москве подчеркнули, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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