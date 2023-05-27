СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

В Харьковской области Украины произошли взрывы. Об этом 27 мая сообщило издание «Страна.ua».

«Пишут о взрывах в Богодуховском районе Харьковской области. В регионе сейчас объявлена тревога», — сообщил портал в своем Telegram.

Информации от Минобороны России по этому поводу не поступало.

Накануне издание также сообщало о нескольких взрывах в Днепре. В местных пабликах выкладывали фотографии, на которых виден столб дыма, поднимающийся над городом.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. В Москве подчеркнули, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.