Киссинджер спрогнозировал создание Японией оружия массового уничтожения

Япония может уже в течение ближайших нескольких лет создать оружие массового уничтожения. Об этом 26 мая заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal.

По его мнению, Китай стремится к безопасности, а не мировому господству. В свою очередь, Северная Корея хочет доминировать в Азии.

Киссинджер отметил, что КНР может занять столь сильную позицию, что Индия и Япония будут вынуждены считаться с этим. В качестве ответной меры Токио может «разработать собственное оружие массового уничтожения». По прогнозам экс-госсекретаря, это может произойти в течение «трех, пяти или семи лет».

Ранее, 23 апреля, в Японии была начата подготовка к возможному перехвату баллистической ракеты в связи с готовящимся запуском военного спутника-разведчика КНДР.

17 апреля Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Маневры начались после запуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно 6 марта заявил, что планы Китая по увеличению оборонного бюджета и в целом расширение военной активности страны в регионе вызывают серьезную обеспокоенность Токио и международного сообщества.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 28 февраля сказал, что Токио закупит до 400 крылатых ракет Tomahawk у США, поскольку национальная промышленность не успевает разрабатывать и производить соответствующие собственные вооружения. Страна планирует ускорять осуществление программы создания собственных модернизированных ракет, способных стать частью ответного удара по территории потенциального противника.

15 февраля японский премьер отметил, что крылатые ракеты Tomahawk, которые страна планирует закупать у США, будут самой последней модификацией, с возможностью уклонения от перехвата. По его словам, приобретение крылатых ракет рассматривается с точки зрения необходимости повышения обороноспособности страны.

13 февраля стало известно, что правительство Японии намерено заключить с США крупный контракт на закупку крылатых ракет Tomahawk. По данным агентства Kyodo, в 2023 финансовом году Токио планирует получить порядка 500 ракет.

В этот же день замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что на любую угрозу Дальнему Востоку со стороны Японии, в том числе на размещение у границы с Россией гиперзвуковых ракет, последует немедленный ответ российской стороны. По словам дипломата, Москва не раз заявляла решительный протест Токио в связи с наращиванием опасной деятельности около границ, в том числе совместных с США военных учений и испытаний новых видов ракет и другого вооружения.

5 февраля США запросили у Японии разрешение разместить на их территории гиперзвуковое оружие большой дальности, а также крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk для противостояния с Китаем.

Американский журнал Foreign Affairs 23 декабря написал об отказе Японии от принципа военной сдержанности. Отмечается, что согласно новой стратегии национальной обороны Япония собирается удвоить военные расходы. В документе указано, что в ближайшие пять лет оборонный бюджет должен увеличиться примерно на $315 млрд. Также Япония рассматривает концепцию нанесения контрударов по вражеской территории.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве обратили внимание на принятие в Японии обновленных доктрин по безопасности и обороне. По ее словам, из этих документов четко следует, что Токио встал на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи, включая обретение ударного потенциала.

16 декабря агентство Reuters написало, что обновленная стратегия национальной безопасности Японии представляет собой крупнейшее наращивание военной мощи страны со времен Второй мировой войны.

Япония запланировала в течение пяти лет направить на укрепление своего оборонного потенциала $320 млрд.

До этого, 27 ноября, стало известно, что 60% японцев поддержали идею нанесения контрударов при нападении на страну.