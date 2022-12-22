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В МИД России предостерегли Японию от наращивания военной мощи
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В МИД России предостерегли Японию от наращивания военной мощи

В МИД заявили, что Япония вернулась на рельсы безудержной милитаризации
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Фото: TASS/EPA/KIyoshi Ota
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве обратили внимание на принятие в Японии обновленных доктрин по безопасности и обороне.

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По словам Захаровой, из этих документов четко следует, что Токио стал на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи, включая обретение ударного потенциала.

«Налицо откровенный отказ от <...> мирного развития страны и возвращение на рельсы безудержной милитаризации, что неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности и будет вести к усилению напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном 22 декабря на сайте МИДа.

Она отметила, что решение о значительном — до 2% ВВП — повышении оборонных расходов принималось на фоне сложностей в японской экономике.

«Это лишний раз подчеркивает, что в реализации своих военных амбиций администрация [премьер-министра Японии] Фумио Кисиды готова пойти гораздо дальше анонсируемых на нынешнем этапе планов, плотно встраиваясь в геополитические игры Соединенных Штатов», — добавила Захарова.

16 декабря агентство Reuters написало, что обновленная стратегия национальной безопасности Японии представляет собой крупнейшее наращивание военной мощи страны со времен Второй мировой войны.

Япония запланировала в течение пяти лет направить на укрепление своего оборонного потенциала $320 млрд.

В ноябре 60% японцев, согласно проведенному опросу, поддержали идею нанесения контрударов при нападении на страну.

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