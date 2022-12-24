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В США заявили об отказе Японии от принципа военной сдержанности

Foreign Affairs: власти Японии решили отказаться от принципа военной сдержанности
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Фото: Global Look Press/AFLO/Richard Atrero de Guzman
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Власти Японии решили отказаться от принципа военной сдержанности. Об этом 23 декабря сообщили в американском журнале Foreign Affairs.

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Отмечается, что согласно новой стратегии национальной обороны Япония собирается удвоить военные расходы.

В документе указано, что в ближайшие пять лет оборонный бюджет должен увеличиться примерно на $315 млрд. Также Япония рассматривает концепцию нанесения контрударов по вражеской территории.

Новая стратегия значительно отличается от предыдущей политики Токио.

«В военном отношении Токио традиционно ограничивал свою деятельность многосторонним миротворчеством и американо-японским альянсом, а расходы на оборону ограничивались одним процентом ВВП», — написало издание.

Как сообщает Foreign Affairs, многие годы Япония обладала демографическим, экономическим и технологическим потенциалом, «чтобы стать великой державой». Однако в нынешней ситуации страна сталкивается с новыми вызовами. В основном угроза исходит от Китая, который наращивает как обычное, так и ядерное вооружение, а также от КНДР. По информации издания, Северная Корея в этом году провела 86 ракетных испытаний, в то время как в 2019 году было проведено 26.

Власти Японии обеспокоены, что существующей системы противоракетной обороны недостаточно. Поэтому Токио задумывается над концепцией нанесения ответного удара, пишет Foreign Affairs.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве обратили внимание на принятие в Японии обновленных доктрин по безопасности и обороне. По ее словам, из этих документов четко следует, что Токио встал на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи, включая обретение ударного потенциала.

16 декабря агентство Reuters написало, что обновленная стратегия национальной безопасности Японии представляет собой крупнейшее наращивание военной мощи страны со времен Второй мировой войны.

Япония запланировала в течение пяти лет направить на укрепление своего оборонного потенциала $320 млрд.

До этого, 27 ноября, стало известно, что 60% японцев поддержали идею нанесения контрударов при нападении на страну.

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