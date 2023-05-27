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Киссинджер предрек вооруженный конфликт между США и Китаем

Бывший госсекретарь Киссинджер предрек вооруженный конфликт между США и Китаем
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Фото: Global Look Press/Guenter Fischer
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер 26 мая заявил, что напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином может перерасти в конфликт.

«Я считаю, что Китай, учитывая имеющуюся у него мощь, является опасным потенциальным противником (США. — Ред.). Я думаю, что это может обернуться конфликтом. Мы имеем два общества с глобальными историческими взглядами, но разными культурами, которые соперничают друг с другом», — отметил он в интервью газете The Wall Street Journal.

Киссинджер считает, что поводом для конфликта может послужить «проблема» в Южно-Китайском море. Учитывая нынешние вооружения, столкновение США и Китая может грозить «уничтожением цивилизации».

«Сейчас наиболее важным был бы диалог между двумя лидерами, в котором они бы сошлись во мнении о том, что они обладают наиболее опасными в мире средствами и будут проводить свою политику таким образом, чтобы снизить (вероятность. — Ред.) военного конфликта с их применением», — подчеркнул Киссинджер.

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Президент США Джо Байден 21 мая выразил надежду на скорое потепление в отношениях Вашингтона и Пекина. Он подчеркнул, что у США и Китая должна быть открытая горячая линия связи.

В свою очередь, представитель МИД КНР Мао Нин сказала, что Китай не уверен, что США действительно хотят наладить с ним контакты, поскольку Белый дом продолжает вводить санкции, в том числе технологические, в отношении Пекина.

17 мая Байден заявил, что скоро встретится с лидером Китая Си Цзиньпином. Подробностей он не привел.

Глава МИД Китая Цинь Ган 8 мая в ходе состоявшейся встречи с послом США Николасом Бернсом отметил, что США должны глубоко переосмыслить политический курс в отношении Пекина.

Отношения между США и Китаем резко обострились после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

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