Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине
Мир
Пожар вспыхнул около «Аллеи славы» в Голливуде
Мир
Байден «чрезвычайно негативно» оценил ядерное оружие в Белоруссии
Наука и техника
Первый спутник серии «Кондор-ФКА» выведен на орбиту
Мир
Посольство РФ в Сербии осудило агрессивные действия властей Косово
Армия
ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении
Происшествия
Глава СБУ Малюк подтвердил причастность Украины к подрыву Крымского моста
Наука и техника
«Союз-2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» стартовал с космодрома Восточный
Мир
Армия Судана конфисковала предназначенную для спецназа партию оружия
Мир
В Турции заявили о поддержке мирного договора между Азербайджаном и Арменией
Мир
МИД Италии выступил за поддержку любых инициатив для мира на Украине
Мир
Шольц пообещал защиту странам Прибалтики в случае военного нападения на них

Врач рассказала о способах остановки кровотечения из носа

Эндокринолог Попович: при носовом кровотечении нельзя запрокидывать голову
0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Michaela Begsteiger
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При носовом кровотечении можно использовать лед или другие предметы из морозильной камеры. Об этом 26 мая в беседе с «Газетой.Ru» заявила эндокринолог, эксперт открытого лектория по сахарному диабету Dia Talks Анастасия Попович.

Она упомянула популярное заблуждение о том, что во время кровотечения из носа нужно запрокинуть голову назад и заткнуть ноздрю ватой. Специалист назвала этот способ не самым корректным, поскольку в таком случае кровь стекает в носоглотку и попадает в пищевод, что может вызвать тошноту.

Врач отметила, что этот способ также не поможет снизить кровяное давление. Она посоветовала следовать другому алгоритму.

«Для начала необходимо осторожно высморкаться, чтобы удалить уже свернувшуюся кровь. Затем необходимо зажать мягкую часть носа, сесть прямо и чуть наклонить голову вперед. Именно это снизит кровяное давление и поможет уменьшить кровотечение, а также избежать тошноты», — рассказала Попович.

Эксперт порекомендовала обратиться за медицинской помощью если кровотечение массивное и не останавливается через 15 минут или наблюдаются проблемы с дыханием.

Эндокринолог сообщила, что важно разобраться в причинах кровотечения. Среди основных она назвала крайне сухой воздух, простуду или аллергию, сильное сморкание, пальцевые манипуляции и травмы носа. Особенно сильное кровотечение наблюдается у пациентов с высоким кровяным давлением.

Специалист добавила, что кровотечение из носа также может быть вызвано приемом препаратов.

«У пациентов с сахарным диабетом второго типа кровотечения могут быть связаны с приемом метфорфина. Этот препарат влияет на тромбоциты в крови, которые перестают работать должным образом. Среди других лекарств, увеличивающих вероятность кровотечения препараты для разжижения крови, назальные спреи», — отметила Попович.

По ее словам, кровотечение также могут вызвать анальгин, ибупрофен и аспирин.

Врач заключила, что следует реже сморкаться или делать это аккуратно, не используя травмирующие жесткие салфетки.

Понять волну: в РФ создают прибор для остановки кровотечения ультразвуком
Где планируют использовать отечественную разработку

Ранее, 25 мая, врач-невролог клиник «Атлас» Игорь Мацокин посоветовал разогреть мышцы перед купанием во избежание судорог. Как он отметил, причины возникновения судорог могут быть разные: к примеру, резкая смена температуры, интенсивная физическая нагрузка, обезвоживание и нарушение электролитного баланса крови.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023