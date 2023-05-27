Врач рассказала о способах остановки кровотечения из носа

При носовом кровотечении можно использовать лед или другие предметы из морозильной камеры. Об этом 26 мая в беседе с «Газетой.Ru» заявила эндокринолог, эксперт открытого лектория по сахарному диабету Dia Talks Анастасия Попович.

Она упомянула популярное заблуждение о том, что во время кровотечения из носа нужно запрокинуть голову назад и заткнуть ноздрю ватой. Специалист назвала этот способ не самым корректным, поскольку в таком случае кровь стекает в носоглотку и попадает в пищевод, что может вызвать тошноту.



Врач отметила, что этот способ также не поможет снизить кровяное давление. Она посоветовала следовать другому алгоритму.

«Для начала необходимо осторожно высморкаться, чтобы удалить уже свернувшуюся кровь. Затем необходимо зажать мягкую часть носа, сесть прямо и чуть наклонить голову вперед. Именно это снизит кровяное давление и поможет уменьшить кровотечение, а также избежать тошноты», — рассказала Попович.

Эксперт порекомендовала обратиться за медицинской помощью если кровотечение массивное и не останавливается через 15 минут или наблюдаются проблемы с дыханием.

Эндокринолог сообщила, что важно разобраться в причинах кровотечения. Среди основных она назвала крайне сухой воздух, простуду или аллергию, сильное сморкание, пальцевые манипуляции и травмы носа. Особенно сильное кровотечение наблюдается у пациентов с высоким кровяным давлением.

Специалист добавила, что кровотечение из носа также может быть вызвано приемом препаратов.

«У пациентов с сахарным диабетом второго типа кровотечения могут быть связаны с приемом метфорфина. Этот препарат влияет на тромбоциты в крови, которые перестают работать должным образом. Среди других лекарств, увеличивающих вероятность кровотечения препараты для разжижения крови, назальные спреи», — отметила Попович.



По ее словам, кровотечение также могут вызвать анальгин, ибупрофен и аспирин.

Врач заключила, что следует реже сморкаться или делать это аккуратно, не используя травмирующие жесткие салфетки.

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