Понять волну: в РФ создают прибор для остановки кровотечения ультразвуком

Российские ученые разрабатывают прибор, который сможет останавливать кровотечения с помощью ультразвука. Благодаря технологии время, за которое врачам необходимо оказать помощь раненому, увеличивается вдвое. Использовать прибор предполагается для нужд неотложной хирургии, в том числе для лечения ран, полученных на поле боя. Эксперты согласны, что аппарат может быть востребован для нужд армии.

Звучит красиво

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Первого Медицинского университета им. И.П. Павлова разрабатывают аппарат для остановки кровотечений при помощи высокоинтенсивного ультразвука. Воздействуя им на поврежденный сосуд, можно будет ускорить естественное образование тромбоцитарной пробки.

— Мы начинаем вмешиваться в процесс гемостаза, провоцируем появление дополнительных тромбоцитов, которые образуют тромбоцитарную пробку, останавливающую кровотечение, — пояснила инженер СПбПУ Анастасия Белякова.

Предполагается, что при использовании прибора небольшие раны должны легко заживать без внешнего вмешательства. При более крупном повреждении будут необходимы дополнительные манипуляции.

Сейчас, чтобы предотвратить потерю крови пациентом, на поврежденную артерию накладывают жгут. Однако его можно использовать не более четырех часов, так как за это время ткани без притока крови отмирают. Изобретение же позволит не перекрывать кровоток полностью, поэтому период безопасной остановки крови увеличится практически вдвое. Это даст возможность доставить пациента в медицинское учреждение, где ему окажут всю необходимую помощь. Ученые уже создали действующий макет устройства. Исследования ведут при поддержке программы развития российских вузов «Приоритет 2030».

Первоначально в разработке применялись комплектующие из западных стран. Но ученым СПбПУ удалось частично найти им замену. Импортный терапевтический преобразователь, превращающий электрические колебания в ультразвуковые высокой интенсивности, заменили отечественным. Эффективность прибора уже подтвердили опыты на животных, но для практического использования изобретения необходимы дальнейшие исследования. По оценкам ученых, они займут около трех лет.

Под пулями

Прибор рассчитывают использовать для лечения ран разного происхождения. Например, он позволит остановить кровотечение при пулевом ранении. Для этого на поврежденную артерию будет накладываться манжета, которая уменьшит поток крови. После воздействия на сосуды ультразвуком манжету нужно будет постепенно открывать таким образом, чтобы кровоток не снес образовавшийся тромб, рассказали разработчики.

Чтобы дополнительно ускорить образование тромба, разработчики придумали использовать специальные нанокапсулы с лекарственным средством. Они будут вводиться в кровеносную систему и, попадая с кровотоком в область раны, под воздействием ультразвука разрушаться и высвобождать лекарство.

Одна из главных причин смерти на поле боя — это потеря крови, рассказал полковник медицинской службы в отставке Борис Гергоков. Эффективность прибора в боевых условиях будет зависеть от его габаритов и времени, необходимого для его использования, отметил специалист. По его словам, кровотечение нужно остановить практически сразу после получения ранения.

— На поле боя прибор вряд ли может пригодиться, так как сложно представить его применение под огнем. Но санинструкторы выносят оттуда раненых и собирают их в одном месте, где за ними смотрит фельдшер или врач. На этом этапе такой прибор очень бы пригодился, — отметил Борис Гергоков.

Впрочем, до практического применения технологии еще далеко, заметил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

— Это пока только лабораторный стенд, а не сертифицированное, допущенное до работы с пациентами, внедренное в клиническую практику медицинское изделие в виде комплекса, — сказал он.

По словам специалиста, реальный эффект от применения комплекса можно будет оценить только по результатам испытаний.