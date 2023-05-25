Невролог посоветовал разогреть мышцы перед купанием во избежание судорог

Во избежание судорог при купании надо соблюдать водный баланс и разогревать мышцы перед заплывом, сообщил «Газете.Ru» врач-невролог клиник «Атлас» Игорь Мацокин в четверг, 25 мая.

Как он отметил, причины возникновения судорог могут быть разные: к примеру, резкая смена температуры, интенсивная физическая нагрузка, обезвоживание и нарушение электролитного баланса крови.

«Недостаток магния в организме можно заподозрить, если судороги возникают в состоянии покоя, например во время сна. В такой ситуации рекомендуется обратиться к врачу, чтобы сдать анализы на уровень магния и при необходимости назначить добавки с этим веществом», — подчеркнул Мацокин.

Специалист указал на важность разминки перед купанием, даже если человек не занимается спортом на постоянной основе.

«Болевой импульс, который можно вызвать с помощью укола булавкой, действительно может «пересилить» чрезмерное сокращение мышцы. Однако этот метод может повысить риск инфекций, так как стерильных условий в водоеме нет», — добавил собеседник газеты.

Мацокин обратил внимание на необходимость сразу же покинуть водоем при появлении судороги.

«Не стоит продолжать заплыв, даже если вам кажется, что судорога несильная. Это может быть опасно. Выйдите из воды, разотрите мышцу, постарайтесь ее разогреть, размять, растянуть и затем расслабить. Если у вас в целом есть склонность к судорогам, не уплывайте далеко от берега», — подчеркнул врач.

В прошлом году врач-гинеколог высшей категории «Инвитро-ЮГ» Оксана Ардинцева предупредила об опасности купания в водоеме в мае и июне. Она подчеркнула, что даже недолгое нахождение в воде в эти месяцы может привести к переохлаждению внутренних органов — почек, мочевого пузыря и придатков, особенно у молодых девушек и женщин. Температура воды должна быть не меньше 18 градусов, при этом сочетание некоторых метеорологических факторов, например повышенной влажности и ветра, увенчивает риски переохлаждения.