Врач предупредила об опасности купания в водоеме в мае и июне

Купание в море или речке в нетрезвом виде чревато неблагоприятными последствиями, в том числе серьезным переохлаждением. Об опасных ошибках во время отдыха у водоема, а также о способах не допустить переохлаждение «Известиям» рассказала врач-гинеколог высшей категории «Инвитро-ЮГ» Оксана Ардинцева.

«После употребления алкоголя даже в небольшом количестве купаться строго запрещено, так как воздействие этилового спирта приводит к расширению сосудов внутренних органов и даже 5 минут пребывания в водоеме могут привести к серьезным неблагоприятным последствиям. Употребление алкоголя разрушает и ослабляет организм, в частности иммунную систему, резко возрастают шансы получить простуду или получить переохлаждение какого-либо органа в прохладную погоду», — предупредила эксперт.

По ее словам, даже недолгое нахождение в водоеме в период май-июнь может привести к переохлаждению внутренних органов: почек, мочевого пузыря и придатков, особенно у молодых девушек и женщин. Температура воды должна быть не менее 18 градусов, однако сочетание некоторых метеорологических факторов, например повышенной влажности и ветра, усиливает риски переохлаждения.

Как предупредила врач, переохлаждение чревато рядом опасных последствий, в числе которых фарингит, бронхит, тонзиллит, воспаление придатков, заболевания почек. Также может развиться цистит, если долгое время находиться в мокром купальном костюме, присев на холодные и мокрые камни или холодный песок.

При этом особую опасность переохлаждение представляет для маленьких детей, так как у них центр терморегуляции имеет свои особенности. Ребенок может не почувствовать проявление первых симптомов, поэтому так важно родителям следить за ребенком и контролировать время нахождения в водоеме, подчеркнула Ардинцева.

О развитии переохлаждения могут свидетельствовать такие симптомы, как синюшный цвет губ, очень холодная температура кожных покровов и эффект «гусиной кожи».

«В мае и июне вода в море или реке не всегда достаточно теплая для купания, поэтому определить начинающееся переохлаждение достаточно сложно. Например, если погода ветреная и вода прохладная, бывает достаточно и 2–3 минут для сильного переохлаждения организма. В любом случае лучше просто окунуться в воду и выйти, сразу использовать полотенце», — посоветовала врач.

Чтобы снизить риск неблагоприятных последствий, рекомендуется выполнять физические упражнения до и после купания, а также переодеться в сухое белье, выпить горячий чай, укутаться теплым полотенцем или пледом.

«Если переохлаждение все-таки произошло, то необходимо сразу оказать помощь пострадавшему, согреть его, растереть тело и дать горячее питье. Очень важно провести мероприятия по профилактике осложнений. Если всё же появилась слабость, недомогание и вы чувствуете, что начинаете заболевать, следует обратиться к врачу-терапевту», — добавила Ардинцева.

24 мая инструктор по сплавам на байдарке Артур Багинян заявил, что алкоголь является основной причиной гибели людей во время отдыха у реки или моря является купание в состоянии алкогольного опьянения. Он подчеркнул, что купаться надо только в специально оборудованных местах и на пляжах — только в этих местах человек может избежать травм и получить помощь спасателей.

Гражданам, которые не умеют плавать, можно находиться в воде на глубине не выше пояса. При этом, указал Багинян, не допускается использование надувных матрасов и кругов — так человека может унести далеко от берега.