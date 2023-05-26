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В Косово полицейские заняли здание муниципалитета Лепосавич на севере края

Kosovo Online: косовские полицейские заняли здание муниципалитета Лепосавич
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Фото: REUTERS/Miodrag Draskic
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Сотрудники полиции Косово заняли здание муниципалитета Лепосавич на севере края. Об этом сообщил в пятницу, 26 мая, портал Kosovo Online.

«Известия» публикуют кадры с места столкновений сотрудников правоохранительных органов и сербов, защищающих Лепосавич.

На кадрах можно увидеть дым от слезоточивого газа, спецмашины и вооруженную полицию. Также на видео запечатлены сербы, бросающие в сторону косовских правоохранительных органов камни.

Отмечается, что на месте собралось несколько сотен сербов.

Днем косовские полицейские также заняли здание муниципалитета Звечан, там была слышна стрельба, уточняет издание.

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Утром в пятницу на севере Косово начались столкновения между спецназом и сербами. Изначально правоохранители окружили административные здания Косово. Как поясняли полицейские, они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий, начались столкновения.

Против сербов применялся слезоточивый газ, сообщалось о случаях избиения. Пострадало как минимум 10 человек.

Президент Сербии Александр Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в Косово. Своим указом он привел армию в боевую готовность.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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