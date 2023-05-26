ФТС в 2023 году перечислила в бюджет 2,23 трлн рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) России с начала года перечислила в бюджет 2,23 трлн рублей. Об этом сообщает в пятницу, 26 мая, Telegram-канал ведомства со ссылкой на врио главы ФТС Руслана Давыдова.

«С начала года таможенные органы перечислили в бюджет 2,23 трлн рублей. Три четверти пришлось на поступления от импорта, который уже вырос на 9% по сравнению с прошлым годом», — приводит его слова Telegram-канал.

Давыдов отметил, что прежде было снижение платежей, однако сейчас происходит перелом и уже в мае четко обозначилась тенденция на увеличение платежей относительно плановых заданий.

«На вчерашний день мы собрали 2 трлн 230 млрд, и примерно 75% из этого — импортные платежи», — добавил врио главы Федеральной таможенной службы.

Он также сообщил, что в дальнейшем план по таможенным перечислениям в бюджет может быть перевыполнен.

Ранее в этом месяце в ФТС сообщали, что в I квартале 2023 года служба перечислила в федеральный бюджет 1,288 трлн рублей, тогда как в прошлом году было 2 трлн рублей.

В ведомстве также указали, что западные санкции не слишком сказались на объеме экспорта из РФ, за исключением нефти и газа. Отмечалось, что показатели I квартала этого года гораздо лучше, чем были в 2019 году.