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МИД РФ возложил на Швецию ответственность за закрытие консульств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ответственность за решение о закрытии российского генконсульства в Гётеборге и шведского генкосульства в Санкт-Петербурге лежит на Швеции. Об этом 26 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ответственность за это решение полностью на шведской стороне. Именно по инициативе Швеции прекращены контакты с Россией, разрушено сотрудничество, в том числе на уровне регионов и городских властей, включая сферы науки, образования, культуры, спорта и экономической кооперации. Российский рынок в условиях беспрецедентного давления со стороны властей и СМИ покинули крупные шведские компании», — приводит ее слова сайт МИД РФ.

Захарова отметила, что генеральное консульство в Гётеборге на протяжении десятилетий вело кропотливую работу по укреплению двусторонних отношений на региональном уровне и развитию культурных, научных, гуманитарных и экономических связей.

«В ответ шведские власти фактически бойкотировали его работу, закрыли банковские счета и поставили под угрозу его жизнедеятельность. Сегодня, учитывая проводимую Швецией политику на российском направлении, едва ли можно говорить о том, что шведская консульская миссия в Санкт-Петербурге является «мотором» развития разрушенных российско-шведских отношений. Наше решение — это прямое последствие враждебной политики руководства Швеции», — заявила Захарова.

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Накануне глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Стокгольм сожалеет о решении Москвы выслать из России шведских дипломатов. По словам министра, они осуществляли в РФ обычную деятельность в рамках Венской конвенции. Глава шведского МИДа также выразил сожаление о закрытии генерального консульства страны в Санкт-Петербурге.

Ранее в этот день РФ объявила персонами нон грата пять шведских дипломатов, в том числе трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве страны в Москве.

Кроме того, было принято решение с 1 сентября текущего года остановить деятельность генконсульства России в Гётеборге. Российская сторона также отозвала свое согласие на деятельность шведского генерального консульства в Санкт-Петербурге.

Всё это стало ответными мерами на высылку Швецией пяти российских дипломатов 25 апреля.

До этого Стокгольм высылал сотрудников российского посольства в апреле 2022 года на фоне начала специальной военной операции по защите Донбасса. МИД РФ ответил на это, объявив персонами нон грата трех дипломатов посольства Швеции в Москве.

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