МИД Швеции выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов из России

Стокгольм сожалеет о решении Москвы выслать из России шведских дипломатов. Об этом 25 мая заявил глава МИД королевства Тобиас Билльстрем в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

По словам министра, шведские дипломаты осуществляли в РФ обычную деятельность в рамках Венской конвенции.

Глава шведского МИДа также выразил сожаление о закрытии генерального консульства страны в Санкт-Петербурге. Он отметил, что консульство — это движущая сила в отношениях между двумя государствами.

Ранее в этот день РФ объявила персонами нон грата пять шведских дипломатов, в том числе трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве страны в Москве.

Кроме того, было принято решение с 1 сентября текущего года остановить деятельность генконсульства России в Гётеборге. Российская сторона также отозвала свое согласие на деятельность шведского генерального консульства в Санкт-Петербурге.

Всё это стало ответными мерами на высылку Швецией пяти российских дипломатов 25 апреля.

До этого Стокгольм высылал сотрудников российского посольства в апреле 2022 года на фоне начала специальной военной операции по защите Донбасса. МИД РФ ответил на это, объявив персонами нон грата трех дипломатов посольства Швеции в Москве.