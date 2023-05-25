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Россия объявила персонами нон грата пять дипломатов Швеции

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Россия в качестве ответной меры в четверг, 25 мая, объявляет персонами нон грата пять шведских дипломатов, в том числе трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве.

«Им предписано покинуть Российскую Федерацию в такие же сроки, которые были отведены шведскими властями для отъезда наших сотрудников», — говорится в релизе на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ была вызвана посол Швеции в России Малена Мард, которой было заявлено, что с учетом проводимого Швецией конфронтационного курса в отношении российской стороны Москва приняла решение с 1 сентября текущего года остановить деятельность генконсульства РФ в Гётеборге, а также российская сторона отзывает свое согласие на деятельность шведского генерального консульства в Санкт-Петербурге.

«Как откровенно враждебный шаг со стороны Стокгольма было охарактеризовано объявление 25 апреля 2023 года пятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции persona non grata. Эти действия шведских властей еще более усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, достигших беспрецедентно низкого уровня, в том числе в результате непрекращающейся русофобской кампании в Швеции», — отмечает МИД РФ.

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25 апреля стало известно о высылке Швецией пяти российских дипломатов.

До этого Стокгольм высылал сотрудников российского посольства в апреле 2022 года — трех дипломатов — на фоне начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. МИД РФ ответил на это, объявив персонами нон грата трех дипломатов посольства Швеции в Москве.

Россия продолжает СВО, решение о которой было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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