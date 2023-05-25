Новак оценил темпы программы социальной газификации

На сегодняшний день уровень газификации в России достаточно высок, однако этот показатель планируется увеличить в ближайшие годы. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с «Известиями» 24 мая.

По его словам, в данный момент уровень газификации составляет 73% — фактически беспрецедентный показатель. При этом глава государства Владимир Путин поставил задачу максимально завершить этот процесс к 2030 году.

«Если исходить из нашего топливно-энергетического баланса, было посчитано, что мы должны выйти на уровень 83%», — уточнил Новак.

Говоря о прогнозах на текущий год, вице-премьер отметил, что ожидается рост до 74–75%. Для этого разработана масштабная программа, которая охватывает практически все субъекты федерации. Также в период до 2025 года будет организовано строительство дополнительных магистральных и межпоселковых газопроводов.

Для максимально эффективной работы по обеспечению населения доступным газом было решено поменять систему взаимоотношений в рамках программы. В соответствии с новыми приоритетами потребитель должен платить только за внутреннюю разводку, а подведением газопровода до участков занимается единый оператор — «Газпром».

«Это значительно снизило нагрузку на потребителя, активно выросло количество заявок — за последний год получили 1,3 млн, такого никогда не было», — подчеркнул Новак и добавил, что около 570 тыс. договоров уже исполнено.

Российский вице-премьер в среду принял участие в первом заседании клуба Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором обсуждались актуальные вопросы мирового и внутреннего энергетических рынков.

О продлении программы бесплатной газификации в России Путин заявил 21 февраля в послании Федеральному собранию. Тогда же он рассказал о решении распространить программу на социальные объекты.

Ранее, 1 февраля, сообщалось, что правительство РФ выделит примерно 2,5 млрд рублей 54 регионам страны для проведения социальной газификации. Ряду категорий граждан, например участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низким доходом или многодетным семьям, будет оказываться дополнительная поддержка. Размер субсидии составит не менее 100 тыс. рублей.