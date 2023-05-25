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Пленный боевик ВСУ сознался в надругательстве над убитой женщиной

«РИА Новости»: Боец «Азова» признался в надругательстве над убитой ими женщиной в Мариуполе
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Фото: Пресс-служба Росгвардии
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Пленный снайпер украинского полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) вместе с другими боевиками в марте 2022 года расстрелял мужа, жену и их дочь в Мариуполе, а после надругался над убитой женщиной, сознался другой пленный боевик. Об этом 25 мая сообщило «РИА Новости».

«Боец изъявил желание изнасиловать мертвую женщину, мы его отговаривали. Сказал, что хочет удовлетворить свои сексуальные потребности, мы ему сказали: «Зачем это надо?» Он грубо отреагировал и сказал, чтобы мы занимались своими делами», — сказал военнопленный.

По его словам, тела всех трех погибших лежали рядом в одной комнате. Сослуживцы оставили извращенца одного и ушли на позиции. Настоящее имя неизвестно, обращались к нему по позывному, ему около 25 лет, добавил пленный боевик.

«Как он говорил, он был из Киевской области, служил около трех лет, снимал квартиру где-то в Мариуполе», — рассказал пленный азовец.

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Ранее, 22 мая, в силовых службах Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что этот же пленный боевик сознался в расстреле автомобиля мирных жителей с надписью «Дети» в Мариуполе.

Накануне сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит два первых уголовных дела, фигурантами которых являются боевики «Азова» и нацистской группировки «Медведи SS» (входит в батальон).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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