Два первых уголовных дела боевиков «Азова» рассмотрят в суде РФ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит два первых уголовных дела, фигурантами которых являются боевики радикальной террористической группировки «Азов» (запрещена в РФ) и группировки «Медведи SS».

В качестве подсудимых по этим делам проходят 33 человека.

«Первое дело касается группы из 24 участников нацбатальона «Азов», по второму фигурантами проходят девять человек — участники диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS», — сообщили ТАСС в суде.

Националистам вменяется «насильственный захват власти», «участие в незаконном вооруженном формировании», «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

В августе 2022 года Верховный суд РФ признал украинскую радикальную националистическую группировку «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

Ранее в распоряжении «Известий» оказались уникальные снимки боевиков «Азова» с нацистской символикой. На кадрах можно увидеть символы группировки, а также символику нацистской 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова».