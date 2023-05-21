Два первых уголовных дела боевиков «Азова» рассмотрят в суде РФ
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит два первых уголовных дела, фигурантами которых являются боевики радикальной террористической группировки «Азов» (запрещена в РФ) и группировки «Медведи SS».
В качестве подсудимых по этим делам проходят 33 человека.
«Первое дело касается группы из 24 участников нацбатальона «Азов», по второму фигурантами проходят девять человек — участники диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS», — сообщили ТАСС в суде.
Националистам вменяется «насильственный захват власти», «участие в незаконном вооруженном формировании», «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».
В августе 2022 года Верховный суд РФ признал украинскую радикальную националистическую группировку «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.
Ранее в распоряжении «Известий» оказались уникальные снимки боевиков «Азова» с нацистской символикой. На кадрах можно увидеть символы группировки, а также символику нацистской 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова».