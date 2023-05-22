Пленный украинский боевик сознался в убийстве семьи с ребенком в Мариуполе

Пленный боевик украинского полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) рассказал российским силовикам, где и при каких обстоятельствах его отделение открыло огонь по машине мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщили в силовых службах Донецкой Народной Республики (ДНР) 22 мая.

«В ходе расследования уголовного дела в отношении одного из военнослужащих полка «Азов» по факту участия в деятельности организации <...> подозреваемый сознался в расстреле гражданского автомобиля с надписью «Дети», — сказали там ТАСС.

По словам боевика, в марте 2022 года в ходе боев за город он и его сослуживцы занимали позицию в Мариуполе. Военнопленный рассказал, что его подразделение заметило гражданский автомобиль и приняло решение открыть огонь. В нем оказались молодая пара — мужчина и женщина, а также девочка примерно 10 лет.

При проверке показаний на месте преступления в Мариуполе подозреваемый показал сотрудникам Следственного комитета (СК) РФ место расстрела и разрушенный дом, в котором боевики спрятали тела. Отмечается, что после освобождения города погибших захоронили.

Накануне сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит два первых уголовных дела, фигурантами которых являются боевики «Азова» и нацистской группировки «Медведи SS» (входит в батальон).

В прошлом году, 7 марта, российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе «Азовсталь» удалось блокировать более 2 тыс. украинских военнослужащих и боевиков «Азова». 20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.