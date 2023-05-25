На Украине попытались выдать старое фото Залужного за свежее

Советник командования сухопутных войск Украины Алена Шевцова опубликовала в соцсетях фотографию с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Снимком она пыталась опровергнуть слухи о его тяжелом ранении или гибели, однако выяснилось, что фотография сделана еще в конце апреля. Об этом 24 мая сообщается в Telegram-канале RT.

Отмечается, что 2 мая Шевцова уже публиковала кадры, на которых Залужный в той же одежде и том же помещении. Также за спинами Шевцовой и Залужного находится подписанный флаг с датой 28 апреля.

После того, как пользователи указали на эти факты в комментариях к фотографии, Шевцова удалила публикацию от 2 мая. Однако в Сети остались скриншоты.

Ранее в этот день директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Россия получает информацию о состоянии Залужного. Однако гарантий ее достоверности нет.

Тогда же сообщалось, что Залужный не сможет продолжить службу из-за ранений, полученных в начале мая под Херсоном. По одной из версий, украинский генерал получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области.

Уточнялось, что состояние здоровья Залужного осложнено наличием сахарного диабета второго типа.

Министерство обороны США отказалось комментировать информацию о ранении Залужного. Представитель Пентагона переадресовал этот вопрос Киеву.

22 мая Залужный появился в эфире на открытии Международной конференции в честь Дня науки впервые спустя долгое время своего отсутствия на публике. На записи видно, что главком ВСУ выступает с размытым фоном, он одет в военно-полевую форму. При этом ему не задали ни одного вопроса. Также Залужный не участвовал в диалоге с другими участниками мероприятия.

10 мая глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр во время открытия заседания сообщил участникам мероприятия, что Залужный не присоединится к комитету из-за «напряженной оперативной ситуации».

После этого в Сети появилась информация о ликвидации украинских генералов, и в том числе главкома ВСУ. Со своей стороны заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла сообщения о смерти Залужного, заявив, что он продолжает выполнять свои обязанности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.