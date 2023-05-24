Сергей Рябков исключил угрозу дефолта в США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил уверенность, что США не грозит дефолт. Об этом он заявил 24 мая в интервью журналу «Международная жизнь».



«Дефолта в США не будет. Они договорятся, как и раньше. Для того, чтобы случился дефолт в США, на мой взгляд, должно произойти нечто экстраординарное», — отметил дипломат.



По его словам, неспособность найти администрации США найти компромисс с Республиканской партией по вопросу очередного подъема потолка госдолга — это лишь «повторение пройденного».



На данный момент лимит госдолга США составляет $31,4 трлн. Министр финансов страны Джанет Йеллен заявляла, что к 1 июня США могут исчерпать бюджет в связи с достижением потолка.

Разговоры о дефолте США начались еще в апреле. Так, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. Спустя несколько дней американский предприниматель Илон Маск заявил, что дефолт в США является вопросом времени.



23 мая в Белом доме высказались о том, что возможный дефолт в США обнулит достигнутые администрацией президента Джо Байдена достижения в экономической сфере. В тот же день спикер палаты представителей США Кевин Маккарти сообщил, что к дефолту может привести бездействие Байдена. Он подчеркнул, что призывал американского лидера к переговорам о государственном долге еще в январе, но тот не откликнулся. Лишь в середине мая американский лидер признал, что такое обсуждение необходимо.