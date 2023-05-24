Переговоры Мишустина и Ли Цяна в Доме народных собраний Пекина продолжаются
Переговоры премьер-министра России Михаила Мишустина с премьером госсовета КНР Ли Цяном продолжаются в Доме народных собраний Пекина. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.
Уточняется, что кортеж уже готов к дальнейшему движению.
После того, как переговоры будут завершены, Мишустин возложит цветы на площади Тяньаньмынь к монументу борцам за революцию и встретится со студентами одного из крупнейших вузов КНР.
«Что интересно, в кортеже, помимо автомобилей на котором передвигается премьер, достаточно символично присутствует и так называемый китайский элитный автомобиль «Красное знамя» (Китайская марка Hongqi. — Ред.) , но он, скорее, как сопровождение», — отметил Лазуренко.
23 мая Мишустин прибыл в Пекин для встречи с главой республики Си Цзиньпином.
В настоящее время, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, даты визита президента РФ Владимира Путина в Пекин согласовываются.
Вместе с тем некоторые подробности встречи премьеров уже стали известны. Так, Ли Цян в ходе переговоров отмечал, что у практического сотрудничества России и Китая большие и блестящие перспективы. Китай намерен поддерживать контакты между бизнес-кругами двух стран, налаживать их взаимовыгодное сотрудничество.
Мишустин, в свою очередь, заявил, что товарооборот России и Китая в 2023 году может превысить рубеж в $200 млрд. 70% трансграничных расчетов между странами уже проводятся в национальных валютах. Также российский премьер отметил, что Россия и Китай координируют усилия для выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву в марте.
23 мая в Шанхае стартовал российско-китайский бизнес-форум, в котором принимают участие Мишустин, а также руководители ведущих компаний России и Китая. Ли Цян в поздравительном письме к участникам российско-китайского бизнес-форума в Шанхае указал на готовность Китая расширять торгово-экономические связи с российской стороной.