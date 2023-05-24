Минфин заявил о постепенном отказе от бумажных акцизов с 2024 года
Россия начнет отказываться от бумажных акцизов на пиво и табак с начала 2024 года. Об этом в среду, 24 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на дорожную карту Министерства финансов.
Из документа следует, что реализацией проекта ведомство займется при поддержке «Оператора-ЦРПТ» (Центр развития перспективных технологий — Ред.). Инициатива предполагает переход на цифровую маркировку продукции, облагаемой косвенным налогом.
Испытание нового способа идентификации товаров и прослеживаемости во время камеральных налоговых проверок запланировано на период с мая 2023 по июль 2024 года. В ходе мероприятий предстоит выяснить, возможно ли проведение инспекций и расчет акциза в таком формате. Кроме того, авторы проекта намерены оценить перспективы отказа от декларирования акциза и переход на бездекларационный режим.
Внедрение доработанной автоматизированной информационной системы ФНС России (АИС «Налог-3»), а также использование государственной информационной системы мониторинга оборота товаров ожидаются в первом квартале 2024 года.
Ранее, 14 марта, стало известно, что Минфин рассматривает возможность лицензировать табачную и никотиносодержащую продукцию, а также импорт и экспорт соответствующих товаров. Процесс будет идти с использованием системы маркировки ЦРПТ. Ожидается, что новый порядок снизит нелегальный оборот и поможет сделать рынок более прозрачным
С 1 марта 2023-го в России вступили в действие новые правила маркировки табачных изделий, обуви, одежды, молочной продукции, шин, фотоаппаратуры, велосипедов и воды. Продавцы обязаны иметь на кассе программные или технические инструменты распознавания средств идентификации, нанесенных на продаваемые товары.