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Минфин предложил ввести лицензирование для производства сигарет

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Производство сигарет станет лицензируемой деятельностью — это предложение Минфина. Норма коснется в целом табачной и никотиносодержащей продукции, а также импорта и экспорта этой продукции. Министерство уже подготовило законопроект, рассказали «Известиям» в ведомстве.

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За основу власти взяли аналогичные нормы, которые действуют на алкогольном рынке. Но розничные продажи пока не станут лицензируемой деятельностью. Это сделают, чтобы не создавать нагрузку малым и средним предпринимателям и региональным бюджетам.

Лицензирование табачного рынка будет идти с использованием системы маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, ее оператор), пояснили в Минфине. В ней учтут фактуру об объемах производства, обороте продукции и сырья. Новый порядок должен снизить нелегальный оборот такой продукции плюс сделать рынок более прозрачным, прогнозируют в Минфине.

Замглавы ведомства Георгий Голованов ранее пояснял, что обязательная цифровая маркировка плюс повышающиеся акцизы, а также некоторые ограничения действуют по факту лишь для легальной продукции. Тогда как нелегальная обходит все запреты. Лицензирование нейтрализует такое положение. Тем более у чиновников есть позитивный пример алкогольного рынка, где участники рынка более строго соблюдают нормы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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