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Пачка на прокачку: производителей сигарет обяжут получать лицензии

Как это отразится на покупателях и ценах на продукцию
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Производителей табачной продукции обяжут лицензировать свою деятельность, аналогичное требование установят для импортеров и экспортеров товаров. Об этом «Известиям» рассказали в Минфине, ведомство подготовило соответствующий законопроект. Все ограничительные меры для такой продукции — маркировка и акцизы — касаются сейчас добросовестных производителей, остальные легко обходят запреты. В итоге доля нелегальной табачки составляет максимум 36% в зависимости от региона. Поэтому в ведомстве восполнят пробелы в регулировании. Производители поддержали инициативу властей.

Жесткий подход

Минфин предложил лицензировать производство сигарет, табачной и никотиносодержащей продукции, а также импорт и экспорт товаров. Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект. Об этом «Известиям» рассказали в министерстве. В качестве модели регулирования власти использовали уже налаженную систему контроля на алкогольном рынке.

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В Минфине добавили, что в отличие от спиртного розничные продажи сигарет пока не станут лицензируемой деятельностью. Ведь в противном случае норма отзовется чрезмерной нагрузкой на малых и средних предпринимателей, также могут подскочить расходы регионов на администрирование нового ограничения.

Значок не курить
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Лицензирование табачного рынка будет опираться на систему маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, ее оператор), отметили в Минфине. Именно в ней станут учитывать всю информацию об объемах производства и обороте продукции, сырья. Новые правила, указанные в законопроекте, на практике снизят нелегальный оборот таких товаров и сделают рынок более прозрачным, уверены в ведомстве.

В 2013 году вступил в силу закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…». Замглавы Минфина Георгий Голованов ранее пояснял, что документ ввел основные ограничения в этой отрасли — например, запрещено продавать товары с никотином несовершеннолетним. Со временем в отрасли появилась обязательная цифровая маркировка, также периодически власти повышают акцизы.

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— На практике все запреты и сборы касаются только легальной продукции. Нелегальная — свободно продается без акцизов и маркировки. Новый законопроект восполнит пробелы в регулировании, — заметил чиновник.

Для сравнения: на алкогольном рынке аналогичные ограничения и систему государственного контроля власти создали около 15 лет назад, поэтому сейчас участники рынка более строго соблюдают все нормы, добавил Георгий Голованов.

Минпромторг поддержал инициативу Минфина, сказали «Известиям» в министерстве промышленности и торговли. Новая обязанность для производителей, оптовых торговцев табачной и никотиносодержащей продукции увеличит поступление акцизов в бюджет, а также повысит эффективность работы по противодействию незаконному обороту этих товаров.

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Поддержка рынка

Максимальная доля нелегальных сигарет в России достигает 36%, такой объем эксперты зафиксировали в Чечне. В топ-5 регионов входят Ростовская и Псковская области, Мордовия и Дагестан. Минимум 1% приходится на нелегальный оборот табачки в Камчатском и Хабаровском краях, Магаданской, Иркутской и Еврейской автономной областях. Об этом свидетельствует информация Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК). Речь идет о данных за второе полугодие 2022-го.

Законопроект Минфина продолжает тренд на увеличение контроля за отраслью, первым шагом была в том числе маркировка, заметили в ЦРПТ. С ее введением доля нелегальной табачной продукции последовательно снижается. По данным ННЦК, в 2019 году на нее пришлось в среднем 15,6%, а после введения маркировки в 2020-м показатель уменьшился на четверть и по итогам прошлого года составил 12%.

рубли
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

При лицензировании будут использовать уже существующую систему маркировки, а значит, не нужно будет внедрять новые механизмы. Расходы компаний, по нашим ожиданиям, также не увеличатся, следовательно, цены на продукцию не подскочат, — подчеркнули в ЦРПТ.

Производители позитивно оценили новое регулирование, сказали «Известиям» в табачной компании «БАТ».

— Лицензирование охватит производство, ввоз и вывоз не только готовой табачной и никотиносодержащей продукции, но и сырья. Это поможет отследить конечный пункт его назначения, усложнит существование подпольных производств, — добавили там.

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В новом законе власти также предусмотрели создание федерального реестра оборудования и механизм его изъятия и уничтожения при конфискации у недобросовестных производителей, сказали в компании. Сейчас техника из подпольных производств, которые закрыли, может появляться в другом регионе спустя какое-то время. Все эти меры поспособствуют обелению рынка, уверены в БАТ.

Мы не прогнозируем значительного роста производственных издержек, следовательно, и стоимости сигарет после вступления в силу закона, — подчеркнули в там.

Несмотря на дополнительные административные обременения на добросовестных участников рынка, компания JTI также поддержала законопроект, сказали там «Известиям». Речь идет о совершенствовании государственного регулирования производства и оборота табачной, никотиносодержащей продукции, в итоге нормы документа помогут противостоять нелегальному обороту этих товаров в России.

Автомобиль едет по федеральной трассе
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Известия» направили запрос в Ассоциацию компаний розничной торговли и в крупнейшие ритейлеры — Х5 Retail Group, «Магнит», «Ленту», «Окей», «Ашан» и др.

— Мы приветствуем любые меры, которые направлены на обеление рынка и сокращение объемов нелегальной продукции, — сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

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В условиях моратория на проверки, когда у большинства надзорных органов связаны руки и ограничены возможности воздействия на нарушителей, доля нелегальной продукции может увеличиваться. Поэтому наряду с лицензированием нужно вернуть полноценный контроль за участниками рынка, а также расширять полномочия надзорных органов и ужесточать санкции, уверен эксперт.

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