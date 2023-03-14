Пачка на прокачку: производителей сигарет обяжут получать лицензии

Производителей табачной продукции обяжут лицензировать свою деятельность, аналогичное требование установят для импортеров и экспортеров товаров . Об этом «Известиям» рассказали в Минфине, ведомство подготовило соответствующий законопроект. Все ограничительные меры для такой продукции — маркировка и акцизы — касаются сейчас добросовестных производителей, остальные легко обходят запреты. В итоге доля нелегальной табачки составляет максимум 36% в зависимости от региона. Поэтому в ведомстве восполнят пробелы в регулировании. Производители поддержали инициативу властей.

Жесткий подход

Минфин предложил лицензировать производство сигарет, табачной и никотиносодержащей продукции, а также импорт и экспорт товаров. Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект . Об этом «Известиям» рассказали в министерстве. В качестве модели регулирования власти использовали уже налаженную систему контроля на алкогольном рынке .

В Минфине добавили, что в отличие от спиртного розничные продажи сигарет пока не станут лицензируемой деятельностью . Ведь в противном случае норма отзовется чрезмерной нагрузкой на малых и средних предпринимателей , также могут подскочить расходы регионов на администрирование нового ограничения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Лицензирование табачного рынка будет опираться на систему маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, ее оператор), отметили в Минфине. Именно в ней станут учитывать всю информацию об объемах производства и обороте продукции, сырья . Новые правила , указанные в законопроекте, на практике снизят нелегальный оборот таких товаров и сделают рынок более прозрачным , уверены в ведомстве.

В 2013 году вступил в силу закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…». Замглавы Минфина Георгий Голованов ранее пояснял, что документ ввел основные ограничения в этой отрасли — например, запрещено продавать товары с никотином несовершеннолетним. Со временем в отрасли появилась обязательная цифровая маркировка, также периодически власти повышают акцизы.

— На практике все запреты и сборы касаются только легальной продукции. Нелегальная — свободно продается без акцизов и маркировки. Новый законопроект восполнит пробелы в регулировании, — заметил чиновник.

Для сравнения: на алкогольном рынке аналогичные ограничения и систему государственного контроля власти создали около 15 лет назад , поэтому сейчас участники рынка более строго соблюдают все нормы, добавил Георгий Голованов.

Минпромторг поддержал инициативу Минфина, сказали «Известиям» в министерстве промышленности и торговли. Новая обязанность для производителей, оптовых торговцев табачной и никотиносодержащей продукции увеличит поступление акцизов в бюджет, а также повысит эффективность работы по противодействию незаконному обороту этих товаров.

Поддержка рынка

Максимальная доля нелегальных сигарет в России достигает 36%, такой объем эксперты зафиксировали в Чечне. В топ-5 регионов входят Ростовская и Псковская области, Мордовия и Дагестан . Минимум 1% приходится на нелегальный оборот табачки в Камчатском и Хабаровском краях, Магаданской, Иркутской и Еврейской автономной областях . Об этом свидетельствует информация Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК). Речь идет о данных за второе полугодие 2022-го.

Законопроект Минфина продолжает тренд на увеличение контроля за отраслью, первым шагом была в том числе маркировка, заметили в ЦРПТ. С ее введением доля нелегальной табачной продукции последовательно снижается. По данным ННЦК, в 2019 году на нее пришлось в среднем 15,6%, а после введения маркировки в 2020-м показатель уменьшился на четверть и по итогам прошлого года составил 12% .

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— При лицензировании будут использовать уже существующую систему маркировки, а значит, не нужно будет внедрять новые механизмы . Расходы компаний, по нашим ожиданиям, также не увеличатся, следовательно, цены на продукцию не подскочат, — подчеркнули в ЦРПТ.

Производители позитивно оценили новое регулирование , сказали «Известиям» в табачной компании «БАТ».

— Лицензирование охватит производство, ввоз и вывоз не только готовой табачной и никотиносодержащей продукции, но и сырья. Это поможет отследить конечный пункт его назначения, усложнит существование подпольных производств , — добавили там.

В новом законе власти также предусмотрели создание федерального реестра оборудования и механизм его изъятия и уничтожения при конфискации у недобросовестных производителей , сказали в компании. Сейчас техника из подпольных производств, которые закрыли, может появляться в другом регионе спустя какое-то время. Все эти меры поспособствуют обелению рынка, уверены в БАТ.

— Мы не прогнозируем значительного роста производственных издержек, следовательно, и стоимости сигарет после вступления в силу закона, — подчеркнули в там.

Несмотря на дополнительные административные обременения на добросовестных участников рынка, компания JTI также поддержала законопроект, сказали там «Известиям». Речь идет о совершенствовании государственного регулирования производства и оборота табачной, никотиносодержащей продукции, в итоге нормы документа помогут противостоять нелегальному обороту этих товаров в России .

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Известия» направили запрос в Ассоциацию компаний розничной торговли и в крупнейшие ритейлеры — Х5 Retail Group, «Магнит», «Ленту», «Окей», «Ашан» и др.

— Мы приветствуем любые меры, которые направлены на обеление рынка и сокращение объемов нелегальной продукции, — сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.