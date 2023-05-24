Песков заявил об отсутствии предпосылок для урегулирования конфликта на Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 24 мая, что на данный момент предпосылок для урегулирования украинского конфликта нет.

«Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно. Специальная военная операция продолжается», — приводит его слова ТАСС.

Соответствующим образом пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, какой из предложенных разными сторонами планов мирного урегулирования конфликта ближе Москве и есть ли у нее свой вариант плана.

Кроме того, Песков подчеркнул, что едва ли сейчас можно говорить о каких-либо переговорах российской стороны с представителями украинской власти, поскольку таковые запрещены на Украине.

Накануне сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил «Известиям», что, по его мнению, если бы президенту Украины Владимиру Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий. Так он прокомментировал отрицательный ответ посла Украины в ЮАР на предложение африканской миссии по урегулированию российско-украинского конфликта остановить боевые действия.

Посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова напомнила, что Зеленский ясно дал понять, что диалог с РФ не состоится, пока россияне не покинут «территорию в пределах международно признанных границ».

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