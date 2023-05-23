Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве в заброшенном детсаду родились лисята
Мир
Страны ЕС потребовали компенсации в €10 млрд за поставки оружия Украине
Экономика
Греф заявил об ожидании роста использования юаня во внешних операциях России
Авто
«УАЗы» будут собирать на Кубе
Экономика
Шувалов призвал активизировать создание системы расчетов в валютах стран ШОС и БРИКС
Мир
В Испании заявили о невозможности помочь Киеву с истребителями F-16
Мир
Politico назвал Нидерланды страной, которая первой передаст F-16 Украине
Происшествия
На Эльбрусе пропала группа туристов из Белоруссии
Мир
Французский историк назвал причину начала конфликта на Украине
Интернет и технологии
«Ростелеком» объяснил сбой в сети проблемами европейской площадки обмена трафиком
Мир
Глава Татарстана заявил о возобновлении отношений с КНР после пандемии
Мир
Глава разведки Украины заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению
Сюжет:

Страны ЕС потребовали компенсации в €10 млрд за поставки оружия Украине

Боррель: страны ЕС потребовали от Брюсселя компенсации в €10 млрд за поставки оружия Украине
0
Фото: TASS/Zuma/Ye Pingfan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз (ЕС) выступает за увеличение специального фонда ЕС для компенсации военных поставок Украине, так как запросы от стран на компенсацию за уже сделанные ими поставки достигли большой суммы. Об этом 23 мая сообщил в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Государства-члены представили нам счета на €10 млрд, что гораздо больше, чем ожидалось», — сообщил Боррель журналистам перед заседанием министров обороны.

Не танк, так этак: ЕС предоставит Украине военную помощь еще на €500 млн
В Брюсселе обсудили «план мира» Зеленского, о санкциях против РФ не договорились

Ранее, 17 мая, Боррель предложил добавить еще €3,5 млрд в фонд финансирования военной помощи Украине. По данным информаторов, Боррель обратился к правительствам ЕС с просьбой выделить больше денежных средств для Европейского фонда мира, который уже выделил около €4,6 млрд для военной помощи Украине.

Фонд, созданный в 2021 году, был задуман как способ ЕС помочь развивающимся странам закупать военную технику. Но союз из 27 стран — участниц переквалифицировал его в фонд поставок оружия Украине. Средства организации отдельны от бюджета ЕС, которому не разрешается финансировать военные операции. На период 2021–2027 годов фонд средства фонда рассчитывались в диапазоне порядка €5,7 млрд. Сейчас большая часть из них уже запланирована для выплаты компенсаций помогающим Украине членам Евросоюза.

При этом в марте министры иностранных дел и обороны стран Европейского союза уже сообщали о решении рассмотреть вопрос расширения объема Европейского фонда мира на €3,5 млрд до конца года, о чем сообщал Боррель.

Он же в мае на Европейской конференции по обороне и безопасности сообщил, что суммарная помощь Евросоюза Украине составила €16 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023