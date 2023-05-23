Страны ЕС потребовали компенсации в €10 млрд за поставки оружия Украине

Евросоюз (ЕС) выступает за увеличение специального фонда ЕС для компенсации военных поставок Украине, так как запросы от стран на компенсацию за уже сделанные ими поставки достигли большой суммы. Об этом 23 мая сообщил в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Государства-члены представили нам счета на €10 млрд, что гораздо больше, чем ожидалось», — сообщил Боррель журналистам перед заседанием министров обороны.

Ранее, 17 мая, Боррель предложил добавить еще €3,5 млрд в фонд финансирования военной помощи Украине. По данным информаторов, Боррель обратился к правительствам ЕС с просьбой выделить больше денежных средств для Европейского фонда мира, который уже выделил около €4,6 млрд для военной помощи Украине.

Фонд, созданный в 2021 году, был задуман как способ ЕС помочь развивающимся странам закупать военную технику. Но союз из 27 стран — участниц переквалифицировал его в фонд поставок оружия Украине. Средства организации отдельны от бюджета ЕС, которому не разрешается финансировать военные операции. На период 2021–2027 годов фонд средства фонда рассчитывались в диапазоне порядка €5,7 млрд. Сейчас большая часть из них уже запланирована для выплаты компенсаций помогающим Украине членам Евросоюза.

При этом в марте министры иностранных дел и обороны стран Европейского союза уже сообщали о решении рассмотреть вопрос расширения объема Европейского фонда мира на €3,5 млрд до конца года, о чем сообщал Боррель.

Он же в мае на Европейской конференции по обороне и безопасности сообщил, что суммарная помощь Евросоюза Украине составила €16 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.