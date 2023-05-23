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Росгвардия захватила в ЛНР технику и вооружение ВСУ

Росгвардия захватила в ЛНР бортовой «Урал», бронированную дозорную машину и гаубицу Д-30 ВСУ
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие захватили технику и вооружение украинских сил в Луганской Народной Республике (ЛНР). После этого их доставили в пункт временной дислокации подразделений Росгвардии, сообщили во вторник, 23 мая, в пресс-службе ведомства.

Как пояснила пресс-служба, военная техника и вооружение противника были обнаружены в замаскированном строении во время поисково-разведывательных мероприятий на территории республики.

«В числе трофеев — бортовой «Урал», бронированная разведывательная дозорная машина (БРДМ) с боеприпасами и 122-милиметровая гаубица Д-30», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что техника и вооружение находятся в боеспособном состоянии.

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Ранее, 20 мая, сообщалось, что российские расчеты «Торнадо-Г» сорвали ротацию и поразили опорный пункт украинских боевиков в ЛНР. По словам командира батареи с позывным «Обь», две боевые машины одновременно поразили две цели, расход на каждую составил десять реактивных снарядов.

18 мая штурмовики Су-25 Восточного военного округа (ВВО) уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ. В Минобороны РФ рассказали, что для этого с малых высот экипажи штурмовой авиации парами выполнили пуски ракет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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