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Дело возбуждено по факту нападения на ряд населенных пунктов Белгородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения украинских вооруженных формирований на ряд населенных пунктов Белгородской области. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ)», — говорится в публикации.

Правоохранительные органы установили, что 22 мая военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Грайворонский район Белгородской области. Они обстреляли артиллерией жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали несколько жителей.

В настоящее время следователи устанавливают личности нападавших и обстоятельства произошедшего.

Диверсия событий: чего добивались боевики атакой на Белгородскую область
На территории региона введен режим КТО

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. Губернатор региона сообщил, что сработала система противовоздушной обороны. В тот же день диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию округа. Однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

Большая часть жителей приграничных сел и районного центра Грайворонского округа после атаки украинской ДРГ покинула территорию. Минобороны России продолжает зачистку территории. В целях обеспечения безопасности граждан в области с 22 мая был введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения.

В тот день губернатор региона сообщил о восьми пострадавших при атаке украинской ДРГ.

23 мая Гладков рассказал, что еще двое были ранены при нападении украинских войск. Женщина 1941 года рождения погибла, когда покинула свой дом. Отмечается, что она ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Причины смерти пока не известны. Позднее он сообщил о госпитализации двух раненых.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам приграничные территории России. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Тем временем продолжается специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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