В США указали на риск дефолта из-за бездействия Байдена

Бездействие американского президента Джо Байдена может привести к первому дефолту в истории США. Об этом в понедельник, 22 мая, написал спикер палаты представителей Кевин Маккарти в своем аккаунте в Twitter.

«До дефолта Байдена по госдолгу остается десять дней. Он месяцами игнорировал надвигающийся кризис, несмотря на мои неоднократные призывы к переговорам. В результате своего бездействия он рискует столкнуться с первым дефолтом в американской истории», — заявил он.

Политик отметил, что призывал американского лидера к переговорам о государственном долге еще в январе, но тот не откликнулся. Лишь в середине мая Байден признал, что такое обсуждение необходимо.

Ранее в этот день глава минфина США Джанет Йеллен подтвердила, что страна может столкнуться с дефолтом 1 июня, если конгрессу не удастся достичь соглашения по повышению потолка госдолга.



Накануне министр финансов США выразила сомнения в способность страны дотянуть до 15 июня, когда будут произведены дополнительные налоговые платежи, прежде чем страна объявит дефолт по долгам. Йеллен снова указала на то, что некоторые счета страны останутся неоплаченными, если потолок госдолга не будет повышен.

Как 22 мая заявил доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин, в США увидели, что дефолт — финансовое оружие, и могут использовать его для оказания геополитического влияния. Многие компании, держатели облигаций, векселей Федеральной резервной системы могут пострадать, так как они находятся у них в активной части баланса.

До этого, 21 мая, американский президент Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти договорились возобновить переговоры о потолке госдолга, послав обнадеживающий сигнал о том, что есть шанс избежать экономической катастрофы через 11 дней. Переговоры между Белым домом и эмиссарами Республиканской партии зашли в тупик по основным расходам и политическим вопросам в пятницу, 19 мая. Разговор с Маккарти в воскресенье состоялся, когда Байден находился на борту Air Force One, возвращаясь с саммита G7 в Японии.



20 мая Белый дом заявил, что предложения Маккарти, которые обнародовала его команда, «отбросили назад» предпринятые ранее усилия в переговорном процессе по проблеме госдолга страны. При этом команда президента готова встретиться в любое время ради предложения, которое может быть принято на двухпартийной основе, попасть на стол президента и сократить дефицит.

В апреле Международный валютный фонд спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 т.