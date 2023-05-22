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Мэр Тбилиси выступил против виз для россиян

Мэр Тбилиси: мы приветствуем приезд как можно больше туристов в Грузию, в том числе россиян
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе 22 мая заявил журналистам, что не видит необходимости в введении визового режима для россиян.

«Нет никакой необходимости в введении визового режима [для граждан России]. Мы приветствуем приезд как можно больше туристов в Грузию. Приезжают бизнес-компании, которые не попали под санкции. Мы приветствуем это, нет никакой проблемы», — сказал Каладзе.

10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию. Тогда же были отменены визы для граждан Грузии.

Спустя девять дней самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый прямой рейс из Москвы. Перед приземлением воздушного судна в Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта. При этом сторонники оппозиционной партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон.

Первым делом — самолеты: к чему приведет оттепель в отношениях России и Грузии
19 мая между странами возобновится авиасообщение

В этом же месяце представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники начали серию протестов на фоне возобновления авиасообщения между странами.

Одна из акций протеста прошла в столице Грузии 21 мая. Противники прямого авиасообщения между Грузией и Россией отправились на улицу Руставели, где располагается офис авиакомпании Georgian Airways. Митинг проходит под лозунгом «Грузия никогда больше не станет губернией России». Как отмечают организаторы протеста, их целями являются возвращение визового режима и отмена прямого авиасообщения с Россией.

С инициативой о введении виз для граждан РФ ранее выступила президент Саломе Зурабишвили, которая также критикует прямые рейсы между странами.

Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны, которое было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси, беспорядков и возникшей на этом фоне угрозы безопасности для находившихся там россиян.

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