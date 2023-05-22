В Ленинградской области в канализации обнаружили тело младенца

В канализации Всеволожского района Ленинградской области обнаружено тело младенца. Об этом 22 мая сообщил источник «Известий».

«Известия» также опубликовали кадры с места происшествия.

«Это труп недоношенного ребенка», — уточнил собеседник.

Каким образом ребенок оказался в канализации и другие подробности произошедшего инцидента, в настоящее время выясняют правоохранительные органы.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в электропоезде в столице. Преступление произошло на станции Андроновка (Казанское направление). Ребенка нашли в мусорном баке туалета со множеством ножевых ранений.

В тот же день сотрудники угрозыска установили личность предполагаемой подозреваемой в убийстве младенца. Ею оказалась молодая женщина 1998 года рождения, она была задержана.