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FT рассказала об отказе президента Бразилии от встречи с Зеленским

FT: президент Бразилии отказался от встречи с Зеленским, несмотря на просьбы Макрона
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Ton Molina
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита G7 вопреки просьбам французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом 21 мая со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Financial Times (FT).

Зеленский, комментируя отсутствие встречи с Силвой, заявил, что «он должен быть тем, кто расстроен». При этом Reuters сообщало, что разговор между главами Украины и Бразилии не состоялся из-за несовместимости графиков обоих.

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20 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источник среди бразильских чиновников сообщило, что визит Владимира Зеленского на саммит G7 в Хиросиме может стать «ловушкой» для государств, не входящих в «большую семерку». Источник отметил, что бразильский лидер не видит проблемы в том, чтобы провести переговоры с главой любого государства, однако выступает против навязывания диалога.

О прибытии Зеленского на G7 стало известно ранее 20 мая. Политик прилетел в Японию сразу после заявления участников саммита о введении новых санкций против РФ.

Известно, что на саммите он провел встречу с американским президентом Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

14 апреля президент Бразилии заявлял, что США и Европа должны перестать поощрять конфликт, в том числе поставками оружия Киеву. По его словам, это первое, что необходимо сделать, чтобы прийти к миру.

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