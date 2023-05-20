Белый дом подтвердил проведение переговоров между Байденом и Зеленским на G7

Президент США Джо Байден проведет в японской Хиросиме встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским 21 мая. Это следует из рабочего графика американского лидера, который опубликовал Белый дом накануне переговоров.

Встреча запланирована на вторую половину дня. Ей будут предшествовать рабочие сессии в рамках саммита лидеров стран «большой семерки», а также трехсторонняя встреча лидеров США, Японии и Южной Кореи.

Подробности предстоящих контактов Байдена и Зеленского не приводятся.

Согласно графику американского лидера, через несколько часов после встречи у него запланирована пресс-конференция, по завершении которой он вылетит в США.

Ранее в этот день Зеленский в рамках саммита лидеров стран «большой семерки» встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам президента Франции, присутствие украинского лидера на саммите «может изменить правила игры» на Украине.

Наряду с этим телеканал NHK сообщил о встрече канцлера Германии Олафа Шольца с Зеленским, однако подробностей переговоров не приводится.

Заседание по Украине с «большой семеркой» в формате тет-а-тет с очным участием Зеленского состоится в последний день саммита, 21 мая.

Саммит G7 под председательством Японии проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.