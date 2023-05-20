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Зеленский встретился с Макроном на полях саммита G7

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Фото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон в субботу, 20 мая, проводят встречу на полях саммита «большой семерки» (G7) в японской Хиросиме, передает телеканал BFMTV.

По его данным, президент Франции заявил, что присутствие Зеленского на саммите G7 «может изменить правила игры» на Украине.

«Это уникальная возможность поговорить с лидерами G7, которые поддерживали, поддерживают и будут поддерживать вашу страну и ваш народ», — сказал Макрон.

Он также отметил, что саммит — это возможность для его украинского коллеги обменяться мнениями с другими странами.

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Наряду с этим телеканал NHK ранее в этот день сообщил о встрече канцлера Германии Олафа Шольца с Зеленским, однако подробностей встречи не приводится.

О прибытии Зеленского на G7 стало известно ранее 20 мая. Политик прилетел в Японию сразу после заявления участников саммита о введении новых санкций против РФ.

Заседание по Украине с «большой семеркой» в формате тет-а-тет с очным участием Зеленского состоится в последний день саммита, 21 мая.

Кроме того, в планах у украинского лидера встреча с американским президентом Джо Байденом в Японии.

Саммит G7 под председательством Японии проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.

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