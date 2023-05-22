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Синоптик предрек выпадение трети месячной нормы осадков в Москве в ближайшие дни

Синоптик Тишковец: в будние дни в Москве выпадет треть месячной нормы осадков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что свыше трети месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие дни.

В беседе с «РИА Новости» в воскресенье, 21 мая, специалист отметил, что таким образом «небесная канцелярия продолжит восполнять образовавшийся дефицит осадков».

По его словам, в течение пяти ближайших суток ожидается выпадение до 20–25 мм осадков. Это составляет более трети всего «майского лимита дождей», пишет Life.ru.

В беседе с телеканалом «Звезда» Евгений Тишковец также рассказал, что первые локальные грозы прогремят во вторник, 23 мая, а со второй половины недели будет идти дождь на территории всего региона.

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В этот же день Тишковец отметил, что накануне, 20 мая, в столице выпала почти четверть месячной нормы осадков. На главной метеостанции, ВДНХ, выпало 5 мм осадков, в центре города и на Балчуге — 3 мм, МГУ — 4 мм, а в Тушино — 9 мм, отмечает телеканал «360». Специалист указал на то, что за первые 20 суток месяца в Москве выпало всего 6 мм или 1/10 от положенного за месяц, пишет сайт kp.ru.

Месячная норма осадков для мая составляет 61 мм осадков.

Как отмечает «Ридус», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, напротив, сообщал, что вторая половина недели в Центральной России будет по-июльски жаркой с небольшими дождями. Согласно его прогнозу, в период с 25 по 28 мая ночная температура составит +10–15 градусов, а дневная — +23–28 градусов.

20 мая в Гидрометцентре предупредили о грозах на следующей неделе в Москве.

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