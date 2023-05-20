Синоптики предупредили о грозах в Москве

Кратковременные дожди с грозами и порывистый ветер до 15–17 м/с ожидаются в столичном регионе с воскресенья, 21 мая, до вторника, 23 мая. Об этом говорится 20 мая в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Москве и области в воскресенье не превысит 17–19 градусов, в понедельник и вторник столбики термометров покажут только 20–22 градуса.

«Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза», — такая погода ожидается в мегаполисе 22 мая.

Ветер вновь усилится до 15 м/с. Во вторник, 23 мая, осадки сохранятся. Дожди в Москве будут сопровождаться грозами и порывами ветра до 17 м/с.

«Днем небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза, температура в Москве 20...22, по области 18...23», — отметили синоптики.

Ранее в субботу научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в центральную часть России возвращается июльская погода, так как в период с 25 по 28 мая столбики термометров днем поднимутся до 28 градусов.

В конце следующей недели прогнозируется солнечная погода, переменная облачность и местами небольшой дождь.