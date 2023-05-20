Синоптик спрогнозировал июльскую жару в Центральной России в конце следующей недели

В Центральную часть России возвращается июльская погода, так как в период с 25 по 28 мая столбики термометров днем поднимутся до 28 градусов. Об этом сообщил научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд 20 мая.

«Предварительные расчеты показывают, что есть большая вероятность, более 80%, что температура во второй половине недели будет повышаться, в период с 25 по 28 мая ночная температура будет 10–15 градусов, а дневная — 23–28. Возвращается июльская погода», — сказал он в беседе с «РИА Новости».



Вильфанд уточнил, что в конце следующей недели прогнозируется солнечная погода, переменная облачность и местами небольшой дождь.

18 мая руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин назвал регионы, где будет самая теплая погода на эти выходные. Среди городов-миллионников в выходные жара ожидается в Ростове-на-Дону и в Волгограде.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вода в столице может прогреться до комфортной температуры уже в первой декаде июня. Таким образом, открывать купальный сезон можно будет в традиционное для этого время.