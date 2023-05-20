Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик спрогнозировал июльскую жару в Центральной России в конце следующей недели
Общество
МЧС утвердило новый порядок регистрации туристических групп
Экономика
РФ и Китай подпишут документ о фитосанитарных требованиях к лекарственному сырью
Мир
Очевидцы сообщили о более 10 взрывах в Киеве
Мир
Грузинский политик исключил вступление его страны в ЕС
Происшествия
ВФУ выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю
Происшествия
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,1
Мир
Правительственные войска Сирии пресекли попытку теракта в отношении силовиков САР
Мир
Республиканец Скотт выдвинул свою кандидатуру на пост президента США
Происшествия
Две сестры пропали в Кемеровской области
Мир
В Молдавии назвали возможные сроки объединения с Румынией
Мир
Россия запретила въезд для 500 граждан США
Общество
Четверо пострадавших при взрыве в центре Луганска остаются в тяжелом состоянии
Сюжет:

Синоптик спрогнозировал июльскую жару в Центральной России в конце следующей недели

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Центральную часть России возвращается июльская погода, так как в период с 25 по 28 мая столбики термометров днем поднимутся до 28 градусов. Об этом сообщил научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд 20 мая.

«Предварительные расчеты показывают, что есть большая вероятность, более 80%, что температура во второй половине недели будет повышаться, в период с 25 по 28 мая ночная температура будет 10–15 градусов, а дневная — 23–28. Возвращается июльская погода», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Вильфанд уточнил, что в конце следующей недели прогнозируется солнечная погода, переменная облачность и местами небольшой дождь.

Холодильная постановка: спрос на кондиционеры в РФ вырос в 1,5 раза
Почему россияне всё чаще прибегают к услугам частных мастеров для установки и обслуживания такой техники

18 мая руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин назвал регионы, где будет самая теплая погода на эти выходные. Среди городов-миллионников в выходные жара ожидается в Ростове-на-Дону и в Волгограде.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вода в столице может прогреться до комфортной температуры уже в первой декаде июня. Таким образом, открывать купальный сезон можно будет в традиционное для этого время.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023