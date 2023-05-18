Москвичам рассказали о сроках начала купального сезона

Вода в Москве в текущем году может прогреться до комфортной температуры уже в первой декаде июня. Таким образом, открывать купальный сезон можно будет в традиционное для этого время. Об этом 18 мая сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Учитывая теплый прогноз на июнь, высока вероятность того, что в этом году вода прогреется до комфортных значений — +18…+20 — в первой декаде июня, благодаря чему купальный сезон наступит своевременно», — цитирует Тишковца «РИА Новости».

Ранее, 18 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в Москве в выходные дни 20 и 21 мая температура воздуха понизится на 7 градусов, атмосферное давление не поменяется. По его словам, такое существенное понижение температуры связано с переходом к западному холодному антициклону.

Тогда же руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин назвал регионы, где будет самая теплая погода на эти выходные. Так, среди городов-миллионников в выходные жара ожидается в Ростове-на-Дону и Волгограде.