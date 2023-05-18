Названы города с самой теплой погодой в России в выходные

Самая теплая погода в России среди городов-миллионников в выходные ожидается в Ростове-на-Дону и Волгограде. Об этом «Известиям» в четверг, 18 мая, рассказал руководитель «Яндекс Погода» Александр Ганьшин.

По его словам, утро субботы в Москве будет ясным, хоть и прохладным, — до +15 градусов. Днем погода будет облачной с прояснениями. В воскресенье, 21 мая, температура воздуха достигнет +19 градусов, а скорость ветра составит 4 м/с.

В сервисе также отметили, что 20 мая в столице будет малооблачно, а температура достигнет +18 градусов. Скорость ветра с утра составит 4 м/с, а вечером — 2 м/с.

Воскресенье, 21 мая, обещает быть облачным с прояснениями. Утром температура воздуха составит +13 градусов. Днем отметка термометра поднимется до +19 градусов, а вечером опустится до +17 градусов.

«Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в субботу можно ждать в Ростове-на-Дону (+26 градусов) и Волгограде (+25 градусов), а также в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Уфе и Челябинске, где температура воздуха прогреется до +22 градусов», — добавил Ганьшин.

В воскресенье теплее всего будет в Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске — в этих городах температура достигнет от +24 до +25 градусов.

Наиболее прохладными эти выходные станут для жителей Красноярска и Нижнего Новгорода, где ожидаемая температура составит от +17 до +18 градусов.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус 16 мая заявил, что в столице фактически наступило лето. Дальше, по его словам, будет теплее.