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Синоптик заявил о фактическом наступлении лета в Москве

Синоптик Леус: лето в Москве фактически наступило
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве уже фактически наступило лето.

В беседе с радио «Комсомольская правда» во вторник, 16 мая, специалист рассказал, что 17 и 18 мая в столице, Московской области и соседних регионах столбики термометров поднимутся до +24…+26 градусов.

В пятницу, 19 мая, по его словам, возможны кратковременные дожди, но они будут локальными.

«Дальше будет теплее, лето уже фактически наступило», — цитирует Леуса RT.

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Ранее, 16 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей и гостей столицы повременить с купанием в реках, озерах и прудах. По его словам, вода еще не прогрелась, до купального сезона далеко, несмотря на теплую погоду в городе, сообщает телеканал «360».

15 мая Михаил Леус заявлял, что на этой неделе в Москве ожидается комфортная, по-настоящему летняя погода. По словам синоптика, температурный фон будет соответствовать климатической норме не июня, а июля, пишет сайт kp.ru. Он добавил, что вслед за кратковременными дождями в пятницу последует похолодание: в течение пары дней температура воздуха будет немного ниже +20 градусов. После этого в столицу вновь вернется летнее тепло.

Также 15 мая Роман Вильфанд сообщал, что в середине недели воздух в Москве прогреется до 24–25 градусов. Обычно такая погода характерна для конца июня.

11 мая метеоролог Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» назвал ложной информацию о грядущем самом жарком лете за последние 150 лет в России. По его словам, в этом году не ожидается сильных отклонений от нормы — лето будет умеренным. В центре «Фобос» уточнили, что подобные данные, в том числе и о температуре +40 градусов, не подтверждает ни один долгосрочный прогноз, пишет НСН.

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