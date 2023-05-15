Вильфанд пообещал москвичам июньское тепло

В середине недели воздух в Москве прогреется до 24–25 градусов, обычно такая погода характерна для конца июня. Осадков не ожидается. Об этом 15 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС.

«Хорошая новость заключается в том, что в среду ожидается 22–24 градуса тепла, а в четверг — даже приблизимся и возможно преодолеем отметку в плюс 25 градусов. Это уже совершенно летняя погода», — сказал он.

По его словам, московский температурный фон к четвергу, 18 мая, будет на четыре градуса выше климатической нормы, что соответствует климатическим нормам конца июня.

«Осадков не ожидается, только в пятницу возможен совсем небольшой дождь», — добавил он.

Метеоролог отметил, что ночная температура также прогнозируется высокая. В среду будет +9...+11 градусов в четверг — +10...+15 градусов.

Накануне Вильфанд сообщил о потеплении в Центральной России во второй половине следующей недели. Так, по его словам, к 18 маю температура будет в диапазоне от 20 до 25 градусов.

13 мая центр погоды «Фобос» сообщил, что этот день стал самым теплым с начала года. Так, воздух в столице прогрелся до +22,3 градуса.

До этого, 5 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в европейской части страны ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль.