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В ГД рассмотрят запрет на проезд польских фур через Россию

Совет Госдумы 22 мая рассмотрит запрет на проезд польских фур через Россию
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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Совет Государственной думы 22 мая рассмотрит запрет на проезд польских фур через территорию России, это станет ответом на политику Варшавы в отношении Москве. Об этом 21 мая заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Ранее, 18 мая, глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев рассказал «Известиям», что правительство РФ попросили подготовить запрет на движение автомобильного грузового транспорта из Польши по территории России. По словам парламентария, изменения в закон могут внести с 1 июня.

По мнению Володина, решение запретить Польше «наживаться» на России стало бы правильным. Если отозвать разрешение на проезд польских фур по российской территории, польские перевозчики будут вынуждены перегружать товары на российские грузовики. Ущерб понесут около 2 тыс. польских транспортных компаний, его объем составит €8,5 млрд, предупредил парламентарий.

Как подчеркнул депутат, Польша «предала историческую память». В Варшаве забыли, что освобождение Польши от «фашистских захватчиков далось советскому народу дорогой ценой». Володин обратил внимание, что польские власти сносят памятники советским солдатам, закрывают школы, работающие на русском языке, и «воруют» российскую собственность.

Грузовой фронт: фурам из Польши предложили запретить проезд по РФ
Эту меру могут ввести ответ на антироссийскую акцию в посольстве в Варшаве

Утром 29 апреля польские власти захватили здание школы при посольстве РФ в Варшаве силовым методом. Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала действия польской стороны «наглыми» и нарушающими Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Она пообещала жесткую реакцию российской стороны.

В начале мая сообщалось, что у польских властей нет претензий в отношении служебного комплекса посольства РФ в Варшаве. Однако в российском диппредставительстве подчеркнули, что Польша отказывается признавать собственностью РФ жилой комплекс посольства в Варшаве на улице Бетховена.

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