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Нарколог заявил о бесполезности электронных сигарет при отказе от курения

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
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Электронные сигареты, в том числе и безникотиновые, не помогут в отказе от курения, а только усложнят этот процесс. Об этом в воскресенье, 21 мая, заявил психиатр-нарколог Антон Масякин.

«Дело в том, что, используя безникотиновую сигарету, курильщик продолжает регулярно совершать всё те же привычные движения, что и при обычном курении. Получается, что нейронные цепочки, обеспечивающие поведенческий компонент акта курения, продолжают получать позитивное подкрепление, а значит, стереотипное поведение курильщика не поменяется», — рассказал врач в беседе с «РИА Новости».

В стрессовой ситуации курильщик вновь возьмется за никотиносодержащий продукт, ведь он не подобрал для организма альтернативный вариант. Самым эффективным же способом в борьбе с курением является комбинация поведенческой и фармакологическая терапий.

«Для снижения проявления синдрома отмены никотина, которая проявляется в тяге к никотину, приступам гнева или раздражительности, тревожных и депрессивных состояниях, проблемах со сном и прочее, также применяются и иные терапевтические методы», — добавил Масякин.

Также он отметил, что человек при отказе от табака может начать злоупотреблять алкоголем в качестве «компенсации». Поэтому при этом процессе важно отказаться и от употребления алкоголя.

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10 мая стоматолог и главврач клиники Smilestudio Луиза Автандилян назвала курение самой разрушающей зубы вредной привычкой. Она отметила, что эта пагубная привычка может привести ко множеству проблем, начиная от появления неприятного запаха изо рта, изменения цвета и ослабления зубной эмали и заканчивая онкологией.

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