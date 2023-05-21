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На Украине сообщили о получении еще двух систем ПВО IRIS-T до конца года

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Фото: TASS/IMAGO/Zoonar.com/Sergey Kohl
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Украина получит еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T до конца этого года. Об этом сообщил украинский заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник 20 мая.

«На сегодня у нас есть две системы [IRIS-T], которые уже на Украине, одна — с осени, другая была отправлена весной. Две [системы], которые были нам обещаны еще в прошлом году, будут доставлены до конца этого года. То есть у нас будут четыре системы», — передает его слова «РБК-Украина».

Мельник добавил, что контракт между правительством Германии и компанией Diehl предусматривает производство еще четырех систем IRIS-T.

«Я надеюсь, будет как раз четыре, которые сейчас есть, четыре обещанные и четыре, которые нам удастся получить в течение следующих полутора лет», — добавил он.

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В октябре прошлого года Украина получила от Германии первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T SLM. 19 апреля сообщалось, что Германия поставила Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T.

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, IRIS-T SLM — это самая современная система ПВО, которая есть у Германии.

14 мая в совместном Шольца и президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров, которые они провели в Берлине, сообщалось, что Германия с начала текущего года намерен направить на военную поддержку киевского режима еще €11 млрд.

Шольц сообщил, что ФРГ оказала Украине поддержку в размере €17 млрд с февраля прошлого года. Он заявил о намерении Германии продолжать оказывать украинской стороне помощь, ФРГ «не будет ослаблять свои усилия» на данном направлении.

В конце апреля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставка 80 танков Leopard Украине начнется в середине 2023 года. Он отметил тогда, что Германия уже передала Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также запасные части и боеприпасы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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