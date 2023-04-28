Министр обороны ФРГ сообщил о поставке 80 танков Leopard Украине в середине года

Поставка 80 танков Leopard Украине начнется в середине 2023 года. Об этом 28 апреля сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

«На этой неделе началась подготовка более сотни украинских военных на Leopard. Поставка до 80 танков Leopard начнется в середине года», — сказал он испанской газете La Vanguardia.

Писториус отметил, что Германия передала Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также запасные части и боеприпасы.

«Я успешно и активно оказывал давление на наших союзников, чтобы добиться большей поддержки, в итоге нам удалось обеспечить бригаду. Поставка танков Leopard 1A5 только началась. Это результат инициативы стран совместно с Германией», — сказал глава минобороны.

20 апреля глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен и исполняющий обязанности министра обороны этой страны Троэльс Лунд Поульсен заявили, что Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2. Согласно информации, вооружение могут поставить Киеву в начале 2024 года.

Ранее, 17 апреля, посол России в Дании Владимир Барбин в эксклюзивном интервью «Известиям» сообщил, что Дания отправит в мае на Украину 19 артиллерийских систем Caesar, а летом — танки Leopard 1. Он обратил внимание, что датскими инструкторами ведется обучение украинских военнослужащих.

Посол добавил, что Копенгаген создал специальный фонд для наращивания военной помощи Киеву в размере $1 млрд.

Также в апреле министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что восемь боевых танков Leopard 2 реэкспортированы в Польшу для дальнейшей отправки на Украину.

В марте на Украину доставили 18 танков Leopard 2 из Германии. В этом же месяце минобороны Португалии сообщило, что Лиссабон доставил в Киев три танка Leopard 2A6. Они предоставлены безвозмездно.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину, отмечая, что вооружения будут распространяться по Европе и угрожать безопасности региона.