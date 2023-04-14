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В Канаде подтвердили отправку Польше Leopard 2 для экспорта на Украину

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Фото: Global Look Press/Christian Charisius
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Восемь боевых танков Leopard 2 реэкспортированы в Польшу для дальнейшей отправки на Украину, сообщила министр обороны Канады Анита Ананд 14 апреля в своем Twitter.

«Мы <...> обеспечим украинцев инструментами, которые им нужны, чтобы сражаться и побеждать в этой войне», — написала она.

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Решения о передаче Украине немецких боевых машин этой модели начали приниматься властями Канады в начале года, сразу после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц одобрил их экспорт и реэкспорт на Украину. Сначала, 26 января, к отправке были согласованы только четыре танка. Затем, 24 февраля, премьер-министр страны Джастин Трюдо принял решение поставить Киеву еще четыре дополнительных танка.

Известно, что к концу апреля Украина получит еще, как минимум, шесть Leopard 2 от Испании, заявил министр обороны королевства Маргарита Роблес 12 апреля.

В марте на Украину доставили 18 танков Leopard 2 из Германии. В этом же месяце минобороны Португалии сообщило, что Лиссабон доставил в Киев три танка Leopard 2A6. Они предоставлены безвозмездно.

При этом, комментируя действия Германии, направленные на накачивание Киева вооружением и, как следствие, ускорение эскалации конфликта, представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта заявил, что ФРГ прямо и косвенно повышает уровень своей вовлеченности в этот конфликт.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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