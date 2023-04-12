Испания намерена передать Украине шесть танков Leopard до конца апреля

Испания рассчитывает, что шесть танков Leopard будут доставлены на Украину до конца апреля. Об этом 12 апреля заявил министр обороны королевства Маргарита Роблес в ходе совместной пресс-конференции с главой украинского минобороны Алексеем Резниковым.

Роблес добавила, что помимо танков Мадрид также передаст Киеву 20 бронетранспортеров. При этом она подчеркнула, что испанские власти рассчитывают на то, что до конца текущего месяца все боевые машины окажутся на Украине.

Ранее, 9 апреля, газета Pais сообщила, что Мадрид передаст Киеву первые шесть танков Leopard «сразу после католической Пасхи». Издание также отметило, что боевые машины уже прошли ремонт на заводе Santa Bárbara Sistemas в Севилье. После прохождения боевой аттестации танки доставят морем в Польшу.

В середине марта сообщалось, что первые 10 украинских экипажей завершили обучение работе с танками Leopard в Испании. Тренинги проводили в национальном учебном центре в Сарагосе.

В марте на Украину доставили 18 танков Leopard 2 из Германии. Кроме того, Берлин передал Киеву 40 боевых машин пехоты Marder. В этом же месяце минобороны Португалии сообщило, что Лиссабон доставил в Киев три танка Leopard 2A6. Они предоставлены безвозмездно.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.