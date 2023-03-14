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Первые экипажи ВСУ завершили обучение использованию танков Leopard в Испании

Первые 10 украинских экипажей завершили обучение работе с танками Leopard в Испании
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Фото: Global Look Press/FabiÃ¡N SimÃ³N
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Министерство обороны Испании 13 марта сообщило, что первые 10 военных экипажей Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершили четырехнедельное обучение использованию боевых танков Leopard.

Отмечается, что обучение проходило в национальном учебном центре в Сарагосе.

«На этой неделе 10 украинских военных экипажей завершили подготовку по использованию танков Leopard 2A4 в Сарагосе. В течение четырех недель они проходили техническую и тактическую подготовку для формирования оперативных подразделений и выполнения задач по техническому обслуживанию», — говорится в Twitter-аккаунте ведомства.

Как подчеркивает испанское министерство обороны, решение об организации этих курсов было принято после того, как Испания официально заявила о своей готовности внести вклад в оборону Украины путем предоставления танков. В связи с этим Киев запросил подготовку экипажей и обслуживающего персонала для оперативного развертывания предоставленных боевых танков Leopard.

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Ранее, 27 февраля, министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что страна начала реставрацию танков Leopard для Украины и подготовку их экипажей. По ее словам, капитальный ремонт тяжелой техники планируют завершить в скором времени. Кроме того, число танков может быть увеличено.

22 февраля Роблес объявила законодателям в нижней палате парламента страны, что Испания планирует отправить шесть боевых танков Leopard 2A4 немецкого производства на Украину.

До этого, 14 февраля, Роблес заявила, что Испания начнет обучение управлению танками Leopard военнослужащих ВСУ в ближайшие две недели. Сообщалось, что помимо этой группы боевиков 16 февраля в Испанию прибудет еще одна группа украинцев для «получения специализированной подготовки».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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